Bayram Namazı Coşkusu Mardin ve Batman'da

Mardin ve Batman'da vatandaşlar camilerde Kurban Bayramı namazı kıldı.

Mardin'de merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.

Kılınan namazın ardından dua edildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, camide ve bahçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri cami bahçesinde vatandaşlara lokum ve şeker ikram etti.

Batman

Batman'da da Kurban Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar, camileri doldurdu.

Bayram namazını kılmak için Şevket Başak Camisi'ne gelenler, saf tuttu.

Kılınan namazın ardından hutbe okundu ve dualar edildi.

Vatandaşlar namazın ardından bayramlaştı.