Bayram Yoğunluğu Denetimle Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayram Yoğunluğu Denetimle Kontrol Altında

Bayram Yoğunluğu Denetimle Kontrol Altında
05.06.2025 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de bayram sebebiyle yoğunluk artarken, denetim ekipleri güvenliği sağlamak için görevde.

Ankara ve Kırşehir- Kayseri kara yollarında yoğunluk oluştu. 26 ilin geçiş güzergahı olan kentte, ekipler de trafik denetimlerini artırdı.

Kırşehir- Ankara ve Kırşehir- Kayseri kara yollarında Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşandı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de denetimleri yerinde takip ederek, Mucur İnanç mevkii emniyet-jandarma ortak uygulama noktasını ziyaret etti. Vali Demiryürek, kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla bayramlaşarak, çocuklara hediyeler dağıttı. Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım da eşlik etti.

'YOLUN SONU BAYRAM OLSUN'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Demiryürek, "Güvenlik güçleri arkadaşlarımız Kırşehir girişinde yol kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Bayram olması sebebiyle bütün personelimiz teyakkuz halinde görevlerinin başında. Seyahat eden vatandaşlarımıza aynı zamanda rehberlik etmek misyonuyla da görevlerini yapıyorlar. Kırşehir'den Ankara- Kırıkkale ve Kayseri istikametine doğru bir yoğunluğumuz bulunmakta. Kırşehir güzargahında bayram öncesi herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta. Bayram boyunca kontrollere ve denetimlere devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 'yolun sonu bayram olsun' mottosuyla tüm uygulamalarımızla vatandaşlarımızın yuvalarına, sevdiklerine esenlikle kavuşmalarını çok istiyoruz. Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri amacıyla bayram süresi boyunca polis sorumluluk bölgemizde 202 trafik personeli, 419 asayiş personeli olmak üzere toplam 621 personelimiz görev yapacaktır. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise yine 121 trafik personeli, 853 asayiş personeli olmak üzere toplam 874 jandarma personelimiz bayram boyunca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevinin başında olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Politika, Güvenlik, Kırşehir, 3-sayfa, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram Yoğunluğu Denetimle Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da ’Filistin’ tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis’ten çıkarıldı Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı
Siverek’te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı
Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Trabzon’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu
Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Amasya’da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

16:45
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
14:41
Adana’da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
00:08
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
00:03
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
23:39
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti
ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
23:15
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
23:12
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer
Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 18:36:20. #7.13#
SON DAKİKA: Bayram Yoğunluğu Denetimle Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.