Bayramda 766 Kaza, 5 Ölü - Son Dakika
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Bayramda 766 Kaza, 5 Ölü

Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 766 trafik kazası yaşandığını duyurdu.

30.03.2025 12:52
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin dün başladığını belirterek, tatilin birinci günü olan dün 766 trafik kazası meydana geldiğini ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 219 vatandaşın yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, tatilin ilk gününde trafik ekipleri tarafından 508 bin 962 aracın denetlendiğini, 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını belirterek, denetimlerin ceza için değil kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek için yapıldığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinde trafik kazaları ve yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce; 508.962 araç denetlendi. 29.622 araca hız ve radar işlemi, 46.282 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayramda 766 Kaza, 5 Ölü - Son Dakika

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