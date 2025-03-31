Bayramda Barış Teması Öne Çıktı

(ANKARA) - AK Parti heyeti, 10 yılın ardından DEM Parti heyetinin bayramını kutladı. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, bütün annelerin gözyaşı dökmeyeceği, üzülmeyeceği bayramları temenni ettiklerini belirtirken AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt da "Bizim huzurlu bir ortama kavuşmamız için de hem MHP Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanımız büyük bir dirayet gösterdiler. İmralı büyük bir sorumluluk aldı, çağrıda bulundu. Bu çağrının karşılık bulması toplumda artık bu dönemde, bu çağda silahların değil barışın, dostluğun konuşulması, çiçeklerin konuşulması, insanların huzurla işlerine, güçlerine gitmelerinin sağlanması gerekiyor" diye konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Saniye Enfiyeci, Gençlik Kolları MKYK üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu bayramlaşma programı kapsamında DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. AK Parti heyetini DEM Partisi Eş Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Türkdoğan ve Yüksel Mutlu, Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan kabul etti.

Mutlu: "Bütün annelerin gözyaşı dökmeyeceği, üzülmeyeceği bayramlar temenni ediyoruz"

Mutlu, "Bu bayram barış isteyen, çözüm isteyen, annelerimizin mezarlıklarda olduğu çocuklarının cezaevlerinde olduğu bir bayram. Biz sorunlarımızın eşit, özgür şekilde bu ülkede çözülmesi için mücadele ediyoruz ve annelerimizin gözyaşı dökmeyeceği, üzülmeyeceği bayramlar temenni ediyoruz" dedi.

Türkdoğan: "Buruk bir bayram yaşıyoruz"

Bu bayramın barış ve demokratik toplum çağrısının hayata geçtiği günleri getirmesini dilediklerini belirterek DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan da şunları kaydetti:

"Biz biraz buruk bir bayram yaşıyoruz. Keşke hapishanelerde öğrenciler, gazeteciler olmasaydı, daha özgür günlerde bayramlar kutlasaydık. Ama inanıyoruz ki hem onurlu barış mücadelemiz hem demokratik toplum mücadelemiz mutlaka başarıya ulaşacak. Siz iktidar partisisiniz, eminim sorunların da farkındasınızdır. Biz de bir muhalefet partisi olarak bu sorunların giderilmesi noktasında muhalefetimizi yürütüyoruz. Ama ortak paydamız demokrasi. Demokratik siyaset Türkiye'de sorunları çözecektir."

Olan: "En büyük sorumluluk sizlere düşüyor"

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan demokratik siyasetin hayat bulması için en büyük sorumluluğun iktidara ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne düştüğüne dikkati çekerek "Eminim o noktada bunlar da şu anda mevcut süreçten etkilenen 85 milyon insanın daha huzura, refaha birlikte eşit yaşamanın koşullarını oluşturacağı noktasında sizler de o noktada duyarlısınız. İşin farkındasınız, bundan sonraki çalışmalarda o şekilde yürütmeniz lazım. O noktada demin izah ettiğim gibi en büyük sorumluluk sizlere düşüyor. Bizler de tabii muhalefet olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Kurt: "İmralı büyük sorumluluk aldı, çağrıda bulundu"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan sürece değinerek şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Cumhurbaşkanımızın yoğun desteğiyle ve İmralı'nın barış ve özgürlüklerin korunması ülkemizin huzurlu bir ortama kavuşması için silah bırakması ve bu konuyla ilgili yaptığı çağrı toplum nezdinde olumlu karşılık bulmuştur. Ümit ediyorum ki bu coğrafya kanla, annelerin gözyaşıyla değil huzurla, mutlulukla gerçekten bunu samimi söylüyorum... Toplumun tamamında artık huzur isteniyor. Bizim huzurlu bir ortama kavuşmamız için hem MHP Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanımız büyük bir dirayet gösterdiler. İmralı büyük bir sorumluluk aldı, çağrıda bulundu. Bu çağrının karşılık bulması toplumda artık bu dönemde, bu çağda silahların değil barışın, dostluğun konuşulması, çiçeklerin konuşulması, insanların huzurla işlerine, güçlerine gitmelerinin sağlanması gerekiyor. Ümit ediyorum ki bu süreç en kısa zamanda tamamlanır. Ülkemizin bu alanda bu konuda yapabileceği her şey yapılıyor. Bu konuda yani sizin partiniz de üzerine düşeni ve bu süreç içerisinde de ümit ediyorum ki sonuç alınmış olur."

En kısa zamanda sonuç alınmasının halkı mutlu edeceğini söyleyen Kurt, "Hepimizin özlemi artık silahların değil insanların konuşması silahların artık tamamen terk edilmesi, örgütlerin kendisini feshetmesi. Bizim beklentimiz budur. Toplumun beklentisi budur. Tekrar teşekkür ediyorum nazik kabulleriniz için" diye konuştu.

Mutlu: "Bundan sonra AK Parti ve MHP'nin atacağı adımlar çok önemli"

DEM Partili Mutlu, AK Parti ve MHP'nin bundan sonra atacağı adımların çok önemli olduğunu söyleyerek toplumun beklenti içerisinde olduğunu belirtti. Mutlu, toplumun taleplerinin Kürt sorununun ve ülkedeki yoksulluk sorununun çözülmesi, hapishanelerin bir an önce boşalması, gençlerin cezaevinden bir an önce bırakılması, kadın katliamlarının son bulması olduğunu AK Parti heyetine aktardı.