Bayramda Otoyolda Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Bayramda Otoyolda Güvenlik Önlemleri

05.06.2025 11:49
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Jandarma, Kurban Bayramı süresince otoyollarda 24 saat görev yaparak yol güvenliğini sağlayacak.

Şehirlerde il jandarma komutanlıkları bünyesinde görev yapan otoyol jandarma komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde 24 saat görev esasıyla görev yaparak bayramı sevdiklerinin yanında geçirmek isteyenlerin yol güvenliğini sağlıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda oluşan yoğunluk nedeniyle emniyet güçleri çeşitli tedbirler aldı.

Çok sayıda aracın kullandığı, şehirleri birbirine bağlayan otoyollarda da bayram trafiğine özel hazırlık yapıldı.

Otoyollardan sorumlu jandarma ekipleri, bayram boyunca riskleri minimuma indirmek, düzeni korumak için günün her saati görev başında olacak.

Bu kapsamda İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı da sorumluluk sahalarına yönelik bayram hazırlığını tamamladı.

Kentteki 294 kilometrelik 4 otoyolda görev yapan ekipler arasında otoyol jandarma motosiklet timleri, otoyol jandarma teknik denetim timleri ve otoyol jandarma adli asayiş timleri bulunuyor.

Ekiplere bomba arama ve uyuşturucu madde köpekleri de destek veriyor.

Hava araçlarını da etkin kullanan jandarma, cayrokopter ve helikopterlerle yollarda denetim yapıyor.

Yüz tanıma özellikli yaka kameraları, yapay zeka destekli radar cihazları gibi teknolojik cihazlarla donatılan 440 kişilik ekip, bayram tatili sürecince olaylara anında müdahalede bulunacak.

Şimdiye kadar 1,5 milyon araç kontrol edildi

İzmir Otoyol Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Temizkan, AA muhabirine, jandarmanın görevine büyük bir özveri gösterdiğini, bayram süresince de bu özveriyle çalışacağını söyledi.

Otoyolların trafikte adeta "can damarı" olduğunu, bundan dolayı buradaki denetimlere özel önem verdiklerini belirten Temizkan, şöyle konuştu:

"Jandarmanın otoyollarda görevlendirildiği 15 Ekim 2024'ten bu yana sorumluluk sahamızda, 1,5 milyon civarında araç sorgusu, 800 bin civarında şahıs sorgusu yapılmış, 25 bin civarında da cezai işlem uygulanmıştır. Otoyol üzerinde bulunan kameralarla da trafik ihlalinde bulunan vatandaşlarımız, anında sahadaki timlerimize aktarılmaktadır. Emniyet, asayiş ve trafik hizmetleri bir arada yürütüldüğünden anında ve ivedi bir şekilde olaylara müdahale ediliyor ve sonuca varılıyor. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler de olumlu."

Araç hareketliliğinde yüzde 50 artış bekleniyor

Binbaşı Temizkan, Kurban Bayramı'nda otoyollardaki olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri aldıklarını dile getirerek, "Sorumluluk sahamızda bulunan otoyollarda günlük 200 bin civarında araç hareketliliği olmaktadır. Bayram süresi boyunca günlük 300 bin civarı araç hareketliliği beklemekteyiz. Bizler de bu artışa bağlı olarak denetim faaliyetlerimizi ve devriye sayımızı arttırdık. Araç kullanan vatandaşlarımıza kurallara uymalarını, yola uykusuz, yorgun bir şekilde çıkmamalarını, araç bakımlarını yaptırmalarını, araç kullanırken kesinlikle cep telefonu kullanmamalarını ve emniyet kemeri takmalarını tavsiye ederiz." diye konuştu.

Jandarma ekiplerince otomobiliyle geçtiği İzmir- Aydın Otoyolu'nda sorgusu yapılan Hikmet Yılmaz da otoyol güvenliğinden memnun olduğunu söyledi.

Denetimlerin sıklaşmasının yola çıkanların can güvenliği için doğru olduğunu belirten Yılmaz, "En azından kazaların önüne geçilmesi, hız sınırlarına uyulması için yollarda zaman zaman radarın olması gayet iyi bir şey. Bu tür şeylerin olması gerekiyor. Sonuçta her şey bizler için." dedi.

Kaynak: AA

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