Bayramda Trafik Güvenliği İçin Yoğun Denetim - Son Dakika
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Bayramda Trafik Güvenliği İçin Yoğun Denetim

04.06.2025 11:12
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Trafik İzleme Merkezleri, Kurban Bayramı boyunca 68 bin personelle trafik akışını anlık takip ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Trafik İzleme Merkezleri, Kurban Bayramı tatili boyunca trafik akışını son teknoloji sistemlerle takip ediyor.

Vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi amacıyla merkezlerde görev yapan ekipler, trafik yoğunluğu, kaza riski ve ihlallerini anlık izliyor ve sahadaki ekipleri bilgilendiriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Trafik İzleme Merkezleri'nde bayram tatili için hazırlıklarını tamamlayan ekipler, planlamalar kapsamında toplam 68 bin 829 personelle sahada görev yapıyor.

Sahadaki mesainin yanı sıra trafik güvenliğinin sağlanması ve doğru koordinasyon için mesai yapan Trafik İzleme Merkezleri, sorumluluk bölgelerindeki trafiğin yoğunluğundan, meydana gelen kazaların detaylı bilgilerine, canlı personel bağlantılarından hız ihlali yapan sürücülere işlem uygulamaya kadar birçok farklı alanda çalışma yürütüyor.

Merkezlerde kullanılan uygulama takip projesiyle tüm illerde anlık yapılan denetimler, canlı olarak takip ediliyor.

Personellerle yapılan bağlantılar sayesinde herhangi bir ildeki ekipten, uygulama hakkında bilgi alınıp, kaç araç denetlendiğinden, kaç ihlal tespit edildiğine ve uygulamanın ne süreyle devam edeceğine kadar canlı olarak denetleniyor.

Ülke genelinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ve ortalama hız tespit sistemlerinin anlık izlenebildiği merkezlerde, 81 ildeki 100 bine yakın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla ülke trafiği canlı görüntüleniyor.

"Kaza Analiz Projesi" ile ülke genelinde meydana gelen kazaların tamamını en detaylı şekilde takibini yapan Trafik İzleme Merkezi ekipleri, anlık bildirimler veren trafik yoğunluğu haritasıyla da yollardaki yoğunlaşmaları takip ederek ilave tedbirler alabiliyor. Ekipler, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü haritasını da takip ediyor.

Bayramda helikopter ve dron destekli denetim yapılacak

Havadan denetimlerin, bayram süresince devam edeceği bilgisini paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Denetleme Müdürü Zafer Aydın, 37 ilde helikopter, 81 ilde de dronla havadan trafik denetimi gerçekleştirileceğini söyledi.

Ülke genelinde bulunan ortalama hız tespit sistemleriyle binlerce kilometrelik alanda hız denetimleri gerçekleştirileceğini dile getiren Aydın, denetimlerin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Aydın, "Hız ihlalleri bizim çok keskin bir noktamız. 2024 yılında meydana gelen 6 bin 351 can kaybının 3 bin 657'si hız kaynaklı. Yani bu da günlük ortalama 10 kişinin trafik kazasında hız kaynaklı hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Karayollarında mevcut yasal hız limitlerine uyarak araç kullanılması, can kayıplarını önleme noktasında çok önemli bir unsurdur." dedi.

Şehirlerarası otobüslerde 3 bin gizli yolcu seyahat edecek

Bayram tedbirleri kapsamında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere 3 bin gizli yolcu görevlendirilmesi yapıldığını söyleyen Aydın, "Gizli yolcularımız otobüs biletini kendisi alarak bir yolcuymuş gibi binen görevlilerimiz. Seyahat esnasında otobüs şoförlerinin kural ihlalleri yapıp yapmadıklarını denetliyorlar. Bununla birlikte güzergahtaki trafik denetimlerinin de kontroller ne şekilde yaptığı yönünde gerekli notlarını alarak varış noktasında eğer sürücülerin kural ihlalleri mevcut ise bunlarla alakalı bölge polisiyle beraber gerekli idari yaptırımları uyguluyorlar." diye konuştu.

Son teknoloji imkanlarla trafik güvenliğini üst seviyede tutuyorlar

Merkezde bulunan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'yle otobüslerin güzergahlardaki seyirlerinin, varış ve mola yerleriyle diğer durumlarının anlık takip edildiğini aktaran Aydın, riskli görülen otobüslerin güzergah üzerindeki ekibe bildirilerek incelendiğini söyledi.

Yolcu otobüslerine uygulanan denetimlere örnek veren Aydın, şöyle devam etti:

"Trafik mevzuatımıza göre bir şoför sürekli olarak 4 buçuk saat ve 1 günde en fazla 9 saat araç kullanabiliyor. Bu çerçevede örnek vermek gerekirse Çanakkale'den çıkan bir otobüsün yaklaşık Bursa gibi sürekli araç kullanma süresi dolduğu için şoförünü değiştirmesi gerekiyor. Biz, bu uygulama projesiyle birlikte araçları anlık olarak harita üzerinden takip ederek, Bursa civarına geldiğinde bu şoförün sürüş süresi dolduğunda gerçekten sürücünün değişip değişmediğini takip edebiliyoruz."

Jandarma, bayramda 12 bin personelle sahada olacak

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Tolga Çemrek de jandarma ekiplerinin bayram boyunca vatandaşların güvenle yolculuk edebilmeleri için 24 saat hizmet verdiklerini ifade etti.

Bayram süresince günlük ortalama 6 bin ekip ve 12 bin personelle sahada olacakları bilgisini veren Çemrek, "Bunların yanı sıra yine havadan denetimlerimiz de aralıksız olarak sürdürülecek. Bayram kapsamında yola çıkacak olan değerli vatandaşlarımızın hız kurallarına uymalarını, yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını, sık sık mola vererek en az 2 saatte bir, 15 dakika mola vererek seyahat etmelerini ve emniyet kemerlerini takmalarını istiyoruz." dedi.

Çemrek, yolun sonunun bayram olmasını dileğinde bulunarak, "Geç gitmek hiç gidememekten daha iyidir. Vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyoruz ve hayırlı güzel seyahatler, yolculuklar diliyoruz." temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayramda Trafik Güvenliği İçin Yoğun Denetim - Son Dakika

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