Bayramiç Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 70'e Yükseldi - Son Dakika
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Bayramiç Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 70'e Yükseldi

Bayramiç Barajı'nda su seviyesi Şubat'taki yağışlarla yüzde 70'e ulaştı, çiftçiler endişeli.

12.03.2025 22:31
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250 bin dekar alanı sulayan Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 70'e ulaştı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen, 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip, 250 bin dekar alanı sulayan Bayramiç Barajı'nda yüzde 10'lara kadar gerileyen su seviyesi Şubat ayındaki yağışlarla birlikte yüzde 70'e ulaştı.

Son aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkiye'de barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düştü. Kuraklık, Çanakkale'deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçeleri bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın eteklerindeki Bayramiç Barajı'nda da su seviyesi ciddi oranda düştü. Yeterli yağmur yağmadığı için Bayramiç Barajı neredeyse kuruma noktasına geldi. Barajı besleyen 4 dere de hem kuraklığın etkisiyle hem de Kaz Dağları'ndaki düşük kar yağışı nedeniyle kurudu. 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip 250 bin dekar alanı sulayan barajda Şubat ayındaki yağışlarla birlikte yüzde 10 olan su seviyesi yüzde 70'e ulaştı. Şuanda Bayramiç Barajında 67 milyon metreküp su bulunuyor.

Çanakkale'de bu sene yeterli yağışlar olmaması sebebiyle barajların su seviyesinin düşük olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, "Mart ve Nisan aylarında Çanakkale'de barajların yağış alarak dolmasını ümit ediyoruz. Tarımsal alanda en büyük barajımız olan Biga'daki Bakacak ve Taşoluk Barajı ve Çanakkale'nin 3 tane ilçesini besleyen Bayramiç Barajı var. Bayramiç Barajı, hem Bayramiç merkezi, hem Ezine hem de Çanakkale Merkezi'nin tam 3 tane ilçesinin tarımsal amaçlı bir faaliyet gösteren barajımız. Bayramiç Barajı'nın en büyük özelliği tabi ki Kaz Dağları'ndan beslenen bir baraj. Şu anda su seviyesi yüzde 70'lerde olması hem çiftçiyi, üreticiyi ve tüketiciyi çok düşündürüyor. Eğer çiftçi üretemezse maalesef üretemediği ürün piyasada değerlenecek ve bunu da tüketici maalesef pahalıya alma zorunda kalacak. Onun için biz yağışların ivedi şekilde yağmasını barajların dolmasını temenni ediyoruz. Dolmadığı takdir de önümüzdeki günlerde en başta çeltik olmak üzere, çünkü çeltik maalesef çok su tüketen bir ürünüz ve aynı zamanda çeltik bugün hem dünya da, hem de Türkiye'de hızlı tüketilen bir ürün. Çeltiği de üretmeye de ihtiyacımız var. Şu günlerde bu barajların durumu maalesef bizi hem üzüyor, hem düşündürüyor. İnşallah Mart ayında bir hafif yağmur gözüküyor. İnşallah Nisan ayı hem çiftçi için hem de barajlar için altın değerinde olsun, barajlarımız dolsun. Çiftçinin ve tüketicinin yüzü gülsün diyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bayramiç Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 70'e Yükseldi - Son Dakika

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