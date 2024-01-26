 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayramiç Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayramiç Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı

Çanakkale'de, Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı, son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluğa ulaştı. Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen barajlar, devam eden yağışlarla birlikte tekrar dolmaya başladı.

26.01.2024 - 16:19,
Abone Ol

Bayramiç Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı, son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye'deki barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düşüş yaşandı. Kuraklık, Çanakkale'deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçelerinde, 2023 yılında yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Devam eden yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi de yükseldi.

Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın eteklerindeki Bayramiç Barajı'nda da su seviyesi ciddi oranda azalmıştı. Kuraklık nedeniyle yüzde 8'lere kadar gerileyen ve yeterli yağışlar olmaması halinde tarımsal sulamaya kapatılması gündeme gelen Bayramiç Barajı'nda su seviyesi ise son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Bayramiç Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bayramiç Barajı, Çanakkale, Kaz Dağı, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramiç Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı - Son Dakika


18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti Sözcüsü: İsrail'in soykırım politikaları uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınmalı AK Parti Sözcüsü: İsrail'in soykırım politikaları uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınmalı
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Son Dakika
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti Sözcüsü: İsrail'in soykırım politikaları uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınmalı
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:17:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bayramiç Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement