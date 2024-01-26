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Bayramiç Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı, son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye'deki barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düşüş yaşandı. Kuraklık, Çanakkale'deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçelerinde, 2023 yılında yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Devam eden yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi de yükseldi.

Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın eteklerindeki Bayramiç Barajı'nda da su seviyesi ciddi oranda azalmıştı. Kuraklık nedeniyle yüzde 8'lere kadar gerileyen ve yeterli yağışlar olmaması halinde tarımsal sulamaya kapatılması gündeme gelen Bayramiç Barajı'nda su seviyesi ise son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluğa ulaştı.