Bayramiç'te Don Felaketi - Son Dakika
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Bayramiç'te Don Felaketi

Çiçek açan meyve ağaçlarına don vurdu; üreticiler zararlarının yüzde yüzlere yaklaştığını belirtti.

23.03.2025 15:59
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Bayramiç çiçek açan ağaçları don vurdu

Meyve üreticisi saman balyaları yakarak dumanıyla donun etkisini kırmaya çalıştı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çiçek açan meyve ağaçlarına don vurdu. Don vuran meyve ağaçlarının içerisinde Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili alan nektarin çeşitlerinden Bayramiç Beyazı da bulunuyor.

Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında yer alan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çiçek açan şeftali, erik, kayısı, kiraz, badem ve AB Coğrafi İşaret Tescilli Bayramiç Beyazı nektarin ağaçlarını don vurdu. Çiçek açan meyve ağaçlarının gece saatlerinde don olayına maruz kalmasıyla büyük hasar oluştu. İlçedeki İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası don oluşacağı konusunda üreticileri uyardı. Bazı üreticiler bahçelerinde geceleyin sabaha kadar saman balyaları yakarak dumanıyla donun etkisini kırmaya çalıştı. Çabalara rağmen büyük zarar uğradıklarını belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Don olayından kaynaklanan sebeplerden dolayı ilçemizde şu anda zararımız ortalama yüzde yüzlere yakındır" dedi.

Birçoğu yurt dışına ihraç edilen meyvelere don vurdu

En fazla eksi 3 dereceye kadar dayanabilen sert çekirdekli meyve ağaçlarının çiçek açtığını ve gece saatlerinde ağaçların eksi yedi dereceye kadar soğuk havaya maruz kaldığını belirten Mesut Şen, "Bütün üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi canı gönülden ulaştırmak isterim. Maalesef ki 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece şiddetli bir don olayıyla karşı karşıya kaldık. İlçemizin çevresi eksi 5 dereceyi gösterirken, merkezden uzaklaştıkça eksi 7 derecelere kadar görmüş bulunmaktayız. Bu da demek oluyor ki şu anda bizim nektarin ve sert çekirdekli meyvelerimiz hepsi çiçek açmış durumdaydı, bunların tamamı eksi 3 dereceye karar dayanabilmekte. Fakat eksi 5 dereceyi ve eksi 7 dereceyi gördükten sonra ilçemiz genelinde ve köylerimizde maalesef ki hasat edilemeyecek bir çok parça mevcuttur. İlçemizde ortalama 7 bin 500 dekar alanda sert çekirdekli meyve tesisi kurulmuştur. Bunların birçoğu yurtdışına ihracata gitmektedir. Ancak bu don olayından kaynaklanan sebeplerden dolayı ilçemizde şu anda zararımız ortalama yüzde yüzlere yakındır. Yani şunu anlatmak gerekirse ilçemizde bu yıl meyve sezonu başlamadan bitmiş bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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