Bayramiç\'te Elektrik Trafosu Patladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir elektrik trafosunda patlama meydana geldi.
İlçe merkezindeki Camicedit Mahallesinde bulunan trafoda, öğle saatlerinde patlama yaşandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve elektrik işletmesine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.
Ekipler patlama sonrası meydana gelen yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, patlamanın yaz aylarında aşırı elektrik kullanımından kaynaklandığı tespit edildi.
Trafodaki yenileme çalışmalarının ardından, kesinti yaşanan bölgelere yeniden enerji verileceği bildirildi.
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