Bayramiç\'te Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Yanıklar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına hava ve kara araçlarının yanı sıra çok sayıda personelle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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