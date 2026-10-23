Bayramiç'te toprak yol çökünce tomruk kamyonu devrildi, 1 kişi öldü, şoför yaralandı - Son Dakika
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Bayramiç'te toprak yol çökünce tomruk kamyonu devrildi, 1 kişi öldü, şoför yaralandı

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Bayramiç\'te toprak yol çökünce tomruk kamyonu devrildi, 1 kişi öldü, şoför yaralandı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Örenli ile Çalıdağ köyleri arasındaki dağlık alanda toprak yolun çökmesi sonucu tomruk yüklü kamyon devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan şoför Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, toprak yolun çökmesi sonucu devrilen tomruk yüklü kamyonun şoförü Levent Karpuzcu yaralandı, yanındaki Fahrettin Cinkılıç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Örenli ve Çalıdağ köyleri arasındaki dağlık alanda meydana geldi. Levent Karpuzcu yönetimindeki tomruk yüklü kamyon seyir halindeyken, toprak yolun çökmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu Fahrettin Cinkılıç, olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon şoförü Levent Karpuzcu yaralandı. Karpuzcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bayramiç'te toprak yol çökünce tomruk kamyonu devrildi, 1 kişi öldü, şoför yaralandı - Son Dakika
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