Bayramören'de Kalorifer Kursu - Son Dakika
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Bayramören'de Kalorifer Kursu

Vatandaşlar için 'Katı Yakıt Kalorifer Ateşçisi' kursu düzenlendi, enerji verimliliği artırılacak.

30.11.2024 20:48
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Bayramören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, katı yakıtla çalışan kalorifer sistemlerinin doğru ve güvenli bir şekilde işletilmesi amacıyla "Katı Yakıt Kalorifer Ateşçisi" kursu düzenlendiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kursun ilçedeki vatandaşların mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, aynı zamanda kış aylarında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla büyük bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Kursiyerlere katı yakıtla çalışan kalorifer sistemlerinin nasıl çalıştığı, güvenlik önlemleri, bakım ve işletme teknikleri gibi konular hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzman iğitmeni Metin Memiş tarafından bilgi aktarıldığı belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla da yetkinlik kazandı. Kurslarla ilgili Bayramören İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman İnce, kursun yerel halk için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, ilçedeki enerji verimliliğini artırmak ve vatandaşların güvenli bir şekilde ısınmalarını sağlamak için bu tür eğitimlerin devam edeceğini ifade etti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayramören'de Kalorifer Kursu - Son Dakika

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