Bayrampaşa Belediyesi'nden Eğlenceli Ara Tatil Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayrampaşa Belediyesi'nden Eğlenceli Ara Tatil Programı

Bayrampaşa Belediyesi, öğrenciler için 17 Kasım'a kadar sürecek eğlence dolu etkinlikler düzenliyor. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde interaktif oyunlar, kukla gösterileri ve daha fazlası çocukları bekliyor.

11.11.2024 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Okullarda ara tatile girilmesiyle birlikte Bayrampaşa Belediyesi de öğrenciler için eğlence dolu tatil programı hazırladı. Birbirinden renkli etkinlikler, 17 Kasım'a kadar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde çocukları bekliyor.

Bayrampaşa Belediyesi'nin öğrencilere özel hazırladığı ara tatil etkinliğinde interaktif çocuk oyunları, Karagöz ve Hacivat, palyaço, yüz boyama, illüzyon ve balon show, kukla gösterisi, oyun grupları, animasyon filmleri ve birbirinden eğlenceli çocuk tiyatroları yer alıyor. 17 Kasım'a kadar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik boyunca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilecek.

Kaynak: ANKA

Mehmet Akif Ersoy, Yerel Haberler, Etkinlikler, Ara tatil, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediyesi'nden Eğlenceli Ara Tatil Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:14 Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
08:21 İbrahim Tatlıses’ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur’a zehir zemberek sözler İbrahim Tatlıses'ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur'a zehir zemberek sözler
07:58 İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren ’ithal işçi’ talebini hükümete iletti İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti
07:32 İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı Müsavat Dervişoğlu duyurdu İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Müsavat Dervişoğlu duyurdu
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
03:16 CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev kararı alındı CHP'li Maltepe Belediyesi'nde grev kararı alındı
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 18:24:54. #1.12#
SON DAKİKA: Bayrampaşa Belediyesi'nden Eğlenceli Ara Tatil Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.