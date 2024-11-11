Bayrampaşa Belediyesi'nden Eğlenceli Ara Tatil Programı

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(İSTANBUL)- Okullarda ara tatile girilmesiyle birlikte Bayrampaşa Belediyesi de öğrenciler için eğlence dolu tatil programı hazırladı. Birbirinden renkli etkinlikler, 17 Kasım'a kadar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde çocukları bekliyor.

Bayrampaşa Belediyesi'nin öğrencilere özel hazırladığı ara tatil etkinliğinde interaktif çocuk oyunları, Karagöz ve Hacivat, palyaço, yüz boyama, illüzyon ve balon show, kukla gösterisi, oyun grupları, animasyon filmleri ve birbirinden eğlenceli çocuk tiyatroları yer alıyor. 17 Kasım'a kadar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik boyunca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilecek.