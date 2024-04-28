Bayrampaşa'da 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İstanbul Bayrampaşa'da yapılan operasyonda, 10 kilo 62 gram bonzai, 146 gram AMF uyuşturucu madde, 1009 adet sıvı uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 14 bin 245 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

28.04.2024 11:24
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(İSTANBUL)- İstanbul Bayrampaşa'daki bir adrese operasyon yapan polis ekipleri, 10 kilo 62 gram bonzai, 146 gram AMF uyuşturucu madde, 1009 adet sıvı uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 14 bin 245 lira nakit para ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Bayrampaşa ilçesinde çalışma gerçekleştirdi.

26 Nisan tarihinde Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine polis ekipleri söz konusu adrese saat 22.30 sıralarında operasyon gerçekleştirdi.

10 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

İ.Ü., G.Ü., C.P. ve B.D. isimli şahıslar düzenlenen operasyon sonucu yakalanırken, adreste yapılan aramalarda, 10 kilo 62 gram bonzai, 146 gram AMF diye tabir edilen uyuşturucu madde, 1009 adet sıvı uyuşturucu emdirilmiş peçete, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren 14 bin 245 TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada ise C.P. isimli şahsın "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan mahkemeye sevk edilen şahıslardan İ.Ü., G.Ü, hakkında adli kontrol hükümlerin uygulandığı, B.D. ve C.P. isimli şahısların ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Bayrampaşa\'da 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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