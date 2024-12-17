Bayrampaşa'da, yol kenarında yaslandıkları demir korkuluğun kırılması sonucu Büyük İstanbul Otogarı'nın park alanına düşen 2 kişi yaşamını yitirdi.
Altıntepsi Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi'nde gece Uğur B. ile Halil D, yol kenarında yaslandıkları demir korkulukların kırılması nedeniyle, yaklaşık 15 metre yükseklikten Büyük İstanbul Otogarı'ndaki otobüs park alanına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uğur B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Halil D. kaldırdığı hastanede yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Bayrampaşa'da Korkuluk Çöktü, İki Ölüm - Son Dakika
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