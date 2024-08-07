Bayrampaşa'da Otizmli Genç Dairenin Penceresinden Düşerek Ağır Yaralandı

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Bayrampaşa'da oturduğu 5. kattaki dairenin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen otizmli genç ağır yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katında oturan ve otizmli olduğu öğrenilen Bilal Y. (21), pencereden düştü.

Binanın girişindeki sürücü kursuna ait park halindeki aracın üzerine düşen genci görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bilal Y'nin vücudunda kırıklar oluştuğu ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis binada inceleme yaptı.