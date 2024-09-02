BBP Genel Başkanı Destici'den yeni adli yıl mesajı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Destici, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni adli yıl hayırlı olsun. Adalet kurumlarımızda görev yapan, görevleri dolayısıyla devletin en önemli ve asli fonksiyonlarından birine katkı sağlayan, hakimlerimizin, savcılarımızın, avukatlarımızın ve tüm adalet teşkilatı mensuplarımızın yeni adli yıllarını kutluyor, Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere, görevlerini yerine getirirlerken şehit düşen tüm yargı mensuplarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum."