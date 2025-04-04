BBŞT Akademi'den Çocuklarla Sanat Üzerine Söyleşi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BBŞT Akademi'den Çocuklarla Sanat Üzerine Söyleşi

Geniş Video İzle

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) Akademi, 'Çocuk Bugünün Seyircisidir' başlıklı söyleşisini tiyatro kuramcısı Prof. Dr. Tülin Sağlam ile gerçekleştirdi. Etkinlikte çocukların sanata erişimlerinin önemi ve tiyatronun düşünce dünyasını şekillendirme rolü ele alındı.

04.04.2025 11:02  Güncelleme: 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) Akademi, "Çocuk Bugünün Seyircisidir" başlıklı ilk söyleşisini, tiyatro kuramcısı Prof. Dr. Tülin Sağlam ile gerçekleştirdi. BBŞT Çocuk ve Gençlik Birimi Koordinatörü Selda Uzunkaya'nın kolaylaştırıcılığında düzenlenen etkinlik, tiyatronun farklı disiplinlerinden sanatçıları bir araya getirdi.

Söyleşide, tiyatronun çocukların düşünce dünyasını nasıl şekillendirdiğine dair önemli noktalar ele alındı. Prof. Dr. Tülin Sağlam, tiyatronun çocuklarla kurduğu bağa dikkati çekerek, "Çocuk bugünün seyircisidir, tıpkı sanatçının da bugünün sanatçısı olduğu gibi. Seyir yeri ile sahne arasında nabız beraber atmıyorsa bir şeyler yanlış gidiyordur. Tiyatro, çocuğun dünyasıyla bir bağlantı kuruyor. Çocuk, bildiklerinden yola çıkarak bilmediklerini çözümlüyor" ifadelerini kullandı.

Ömer Eşki: "Sanatı çocuklarla büyütüyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede çocukların sanata erişiminin önemine vurgu yaptı. Çocukları sanatla buluşturmanın, onların dünyayı algılama biçimlerini güçlendirdiğini belirten Başkan Eşki, "BBŞT Akademi'nin başlattığı bu söyleşi serisi, sadece bir sanat sohbeti değil, çocukların sanata katılımını artırma yolunda güçlü bir adımdır. Sanatı çocuklarla büyütüyoruz, çünkü sanat geleceğimizi inşa eden en güçlü araçlardan biri" diye konuştu.

BBŞT Akademi söyleşileri devam edecek

BBŞT Akademi, çocuk ve gençlik tiyatrosunun gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği bu söyleşileri önümüzdeki süreçte de sürdürecek. Tiyatro sanatçılarının, akademisyenlerin ve tiyatroseverlerin buluştuğu bu etkinlikler, Bornova'nın sanat yaşamına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Şehir Tiyatrosu, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBŞT Akademi'den Çocuklarla Sanat Üzerine Söyleşi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
Mali’den İstanbul’a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü Mali'den İstanbul'a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü
Sevenleri Volkan Konak’ın kabrine akın etti Mezarı başındaki not dikkat çekti Sevenleri Volkan Konak'ın kabrine akın etti! Mezarı başındaki not dikkat çekti
Kulüp tarihinde bir ilk Galatasaray’dan bir sezon iki Kadıköy zaferi Kulüp tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan bir sezon iki Kadıköy zaferi
Bankalardan ATM zorunluluğu Yeni para çekme kuralı devrede Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede
Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
Devlet Bahçeli, Türkeş’in anma törenine katılmadı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

12:15 Bankalardan ATM zorunluluğu Yeni para çekme kuralı devrede Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede
11:13 Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
11:02 Devlet Bahçeli, Türkeş’in anma törenine katılmadı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı
10:56 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
16:48 Rakam dudak uçuklatıyor Galatasaray’da Kadıköy zaferine dev prim Rakam dudak uçuklatıyor! Galatasaray'da Kadıköy zaferine dev prim
16:44 İsrail Başbakanı’nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu İsrail Başbakanı'nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu
16:30 Kulüp tarihinde bir ilk Galatasaray’dan bir sezon iki Kadıköy zaferi Kulüp tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan bir sezon iki Kadıköy zaferi
16:29 Sevenleri Volkan Konak’ın kabrine akın etti Mezarı başındaki not dikkat çekti Sevenleri Volkan Konak'ın kabrine akın etti! Mezarı başındaki not dikkat çekti
16:26 Mali’den İstanbul’a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü Mali'den İstanbul'a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü
16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
16:20 Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
16:10 14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
16:07 TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
16:02 Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 12:42:40. #7.12#
SON DAKİKA: BBŞT Akademi'den Çocuklarla Sanat Üzerine Söyleşi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement