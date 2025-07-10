Bebek'te Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içerisinde 2 kişi bulunan 5 metre boyundaki teknenin Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.
Teknenin, "TAHLİSİYE-9" botunca yedeklenerek Bebek sahiline emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
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