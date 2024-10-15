Bedava Dondurma Dağıtımında Zorluk - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bedava Dondurma Dağıtımında Zorluk

Geniş Video İzle

Eskişehir'de bir pastane, 200 litre dondurmayı ücretsiz dağıtırken, vatandaşların inanmaması zorluk çıkardı.

15.10.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kampanyaya inanmayan vatandaşlara ücretsiz 200 litre dondurmayı dağıtmakta güçlük çektiler

Eskişehir'de ücretsiz dondurma önce şaşırttı sonra mutlu etti

Pastane çalışanı Hayri Karacan:

"Bedavaya dondurma satmakta bile zorluk çekiyoruz"

"Ziyan olacağına vatandaş bedava yesin"

"Aşağı yukarı 200 litre dondurma dağıttık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir pastane, biten sezonunun ardından 200 litre dondurmayı vatandaşa ücretsiz dağıtmak istese de, insanlar bu duruma inanmayınca, çalışanlar bedava ürünleri dağıtmakta güçlük çekti.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir pastane, biten sezonun ardından dolabı kapatmaya hazırlanırken elinde kalan dondurmanın, ziyan olmaması için ücretsiz bir şekilde dağıtmaya karar verdi. Ancak dükkan önünde çalışanın dondurmanın ücretsiz olduğunu belirtmesine rağmen vatandaşlar duruma inanmadı. Çalışanlar ilk anlarda ücretsiz dondurmayı dağıtmakta güçlük çekse de daha sonra işletme önünde yoğunluk oluştu. Çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar yapılan harekete sevinirken, işletmecilere teşekkür etti. İşletmeden 200 litre dondurma vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıldığı öğrenildi.

"Bedava satmakta bile zorluk çekiyoruz"

Konuyla alakalı konuşan esnaf Hayri Karacan, "Sezon bitiyor, elimizde kalan dondurmalar zayii olmasın ve seneye satmak zorunda kalmayalım diye bedava dağıttık. Satmadığımız zaman dondurucuya atacağız, seneye satmamız gerekiyor, biz onu yapmıyoruz. Ziyan olacağına vatandaş bedava yesin. Biz her sene bunu yapıyoruz. Aşağı yukarı 200 litre dondurma dağıttık. Vatandaş bedava dağıttığımıza inanmıyor. Bedava satmakta bile zorluk çekiyoruz. Aslında ziyan olmuyor. Diğer dondurmacılar bunu dondurucuya atıyor, seneye sezon başında satmaya başlıyorlar. Bence sağlıklı değil. Hem milletin duasını alıyoruz hem de devamlı taze ürün satmış oluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bedava Dondurma Dağıtımında Zorluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
10:15 Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi
16:22 Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex’i tarihten silecek Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex'i tarihten silecek
16:16 Merkez Bankası yetkilisinden “sıkı duruşa devam“ açıklaması Merkez Bankası yetkilisinden "sıkı duruşa devam" açıklaması
16:08 Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut’un son hali sevenlerini kahretti Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini kahretti
16:05 Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:56 Fernando Muslera’nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor Fernando Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 12:23:44. #1.11#
SON DAKİKA: Bedava Dondurma Dağıtımında Zorluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.