Beijing, 20.000 yeni enerjili araç plakası çıkaracak

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BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Beijing Belediyesi Ulaşım Komisyonu, otomobili olmayan evlerin araç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 20.000 yeni enerjili araç plakası çıkaracağını duyurdu.

Cuma günü yapılan duyuruda, başvuru sahipleri Pazar gününden itibaren kentin plaka çekiliş sistemine girerek aldıkları puana göre sıralarını kontrol edebilecek. Doğrulanan evler, 26 Temmuz'dan itibaren plaka teyit bildirimi alacak.

Komisyon, söz konusu ek plakaların sadece yeni enerjili araçlarda, özellikle de tamamen elektrikli binek otomobillerde kullanılacağını belirtti.

Bu yıl binek otomobil plakaları toplam kotası 100.000 olarak belirlenirken bu plakaların 20.000'i normal yakıtlı araçlara, 80.000'i de yeni enerjili araçlara ayrıldı.

Beijing'in trafik yoğunluğu ve hava kirliliğiyle mücadeleye yönelik aldığı önlemler arasında, 2011 yılında başlatılan araç plakası çekiliş sistemi, bundan birkaç yıl sonra getirilen sistemle de yeni enerjili araç kotalarının tahsisi yer alıyor.