Beijing'de Emlak Kısıtlamaları Hafifletildi - Son Dakika
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Beijing'de Emlak Kısıtlamaları Hafifletildi

Beijing\'de Emlak Kısıtlamaları Hafifletildi

Çin'in Beijing kentinde ev alım şartları kolaylaştırıldı, sosyal sigorta süresi 3 yıla düştü.

01.10.2024 14:40
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BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, kentteki emlak piyasasını canlandırma amacıyla ev satın alma şartlarındaki kısıtlamaları hafifletme kararı aldı.

Altı belediye departmanının Pazartesi akşamı ortaklaşa yayımladığı genelgeye göre Beijing'de ikamet etmeyenlerin, kentin beşinci çevre yolu içinde kalan bölgede ev satın almaları artık daha kolay hale getirilecek. Ancak bu kişilerin kentte en az üç yıl boyunca sosyal sigorta veya bireysel gelir vergisi ödediklerine dair kayıt göstermesi gerekiyor. Daha önce bu süre beş yıldı.

Salı günü yürürlüğe giren yeni politikalarla Beijing Belediyesi İdari Merkezi'nin bulunduğu Tongzhou bölgesindeki konut satın alma kısıtlamaları da kaldırılarak söz konusu bölgedeki ev satın alma kuralları kentin birleşik emlak piyasası politikasıyla uyumlu hale getiriliyor.

Yeni kurallara göre bireysel ticari ipotekler için asgari peşinat oranı ilk ev alımları için yüzde 20'den yüzde 15'e, ikinci evler içinse yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülerek alıcıların daha az mali baskıyla karşı karşıya kalması amaçlanıyor.

Genelgede Beijing'de ikiden fazla çocuğu olan aileler için konut tasarruf sandığı kredi limiti de 400.000 yuan (yaklaşık 57.083 ABD doları) artırıldı.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Politika, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beijing'de Emlak Kısıtlamaları Hafifletildi - Son Dakika

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