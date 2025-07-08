Sosyal medya fenomeni "Basel"e, "Cumhurbaşkanına hakaret" ten gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada "Basel" rumuzunu kullanan Bekir Aslan hakkında bir paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

EVİNİN ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Aslan, Başsavcılığın talimatı üzerine emniyet ekiplerince Kadıköy'deki evinin önünde gözaltına alındı.

5 SUÇTAN KAYDI VAR

Yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilen Aslan'ın, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "nefret ve ayrımcılık" ile "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından arşiv kaydı bulunduğu belirtildi.