İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada "Basel" rumuzunu kullanan Bekir Aslan hakkında bir paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Şüpheli Aslan, Başsavcılığın talimatı üzerine emniyet ekiplerince Kadıköy'deki evinin önünde gözaltına alındı.
Yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilen Aslan'ın, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "nefret ve ayrımcılık" ile "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından arşiv kaydı bulunduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Sosyal medya fenomeni 'Basel'e, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ten gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?