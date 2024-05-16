Belarus Cumhurbaşkanı Azerbaycan'da görüşmelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belarus Cumhurbaşkanı Azerbaycan'da görüşmelerde bulundu

Belarus Cumhurbaşkanı Azerbaycan\'da görüşmelerde bulundu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile resmi temaslarda bulundu. Görüşmeler sonucunda ticaret, turizm ve yatırım alanlarında anlaşmalar imzalandı. Ayrıca şehirler arasında 'kardeş şehir' anlaşmaları yapıldı.

16.05.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Aliyev, Lukaşenko'yu resmi törenle karşıladı. Azerbaycan ve Belarus milli marşlarının okunduğu tören sonrasında Aliyev ve Lukaşenko, ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Heyetlerarası görüşmede konuşan Aliyev, Belarus ve Azerbaycan'ın güvenilir dostlar olduğunu söyledi.

Aliyev, Azerbaycan'la Belarus arasında ticaret hacminin arttığını, sanayi ve tarımda işbirliğinin yaygınlaştığını belirterek, "Belarus şirketlerinin ve işletmelerinin işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve ihyası sürecine katılımını memnuniyetle karşılarız." dedi.

Lukaşenko ise savaşta zafer elde etmenin önemli olduğunu fakat zaferi korumanın daha önemli olduğunu dile getirdi.

Savaş sonrası dönemin daha zor olduğunu ifade eden Lukaşenko, "Bu toprakları canlandırmak, halkın geri dönmesini sağlamak gerekiyor. Siz zafer kazandınız ve zaferinizi koruyorsunuz. Şimdi canlanma zamanıdır. Biz de size yardımcı olabilir ve sürece katılabiliriz. Bir dost olarak biz bu sürece ekipmanlarla, tarım kentleriyle, iş yerleriyle katılabiliriz. İnsanların geri dönmesi için yaşam alanlarına ve iş yerlerine ihtiyaç duyulacaktır. Bizim belirli teknik ekipmanlarımız var. Eğer işinize yararsa bizim ekipmanlarımız burada olur ve çalışır." ifadelerini kullandı.

Görüşmeler sonrasında ilgili bakanlar ve yetkililerce gümrük, veterinerlik, turizm, tüketici hakları ve yatırım alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Ayrıca Azerbaycan'ın Bakü, Gence ve Gebele şehirleriyle Belarus'un Minsk, Gomel ve Grodno şehirlerinin "kardeş şehir" olmasına ilişkin mutabakat zaptları imzalandı.

Aliyev ve Lukaşenko görüşmelerin ardından Bakü'de düzenlenen 17. Uluslararası Tarım Fuarını (Caspian Agro) ziyaret etti.

Kaynak: AA

Aleksandr Lukaşenko, İlham Aliyev, Azerbaycan, Belarus, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belarus Cumhurbaşkanı Azerbaycan'da görüşmelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:20:25. #1.13#
SON DAKİKA: Belarus Cumhurbaşkanı Azerbaycan'da görüşmelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement