Belarus Cumhurbaşkanı Türkiye'yi stratejik müttefik olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Belarus Cumhurbaşkanı Türkiye'yi stratejik müttefik olarak nitelendirdi

Belarus Cumhurbaşkanı Türkiye\'yi stratejik müttefik olarak nitelendirdi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye'nin ülkesi için stratejik müttefik olduğunu belirtti. Lukaşenko, Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin ulusal çıkarlar, milli güvenlik, aile değerleri ve tarihi miras gibi konularda birleştirici olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Türkiye'den her iki ülkenin çıkarlarına uygun öneri ve girişimler beklediklerini ifade etti.

15.02.2024 12:43
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye'nin ülkesi için stratejik müttefik olduğunu söyledi.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık Lukaşenko'ya güven mektubunu sundu.

Lukaşenko, burada yaptığı konuşmada, Ankara ile ilişkilerin önemine dikkati çekerek, "Türkiye ile Belarus, tarihi eskiye dayanan stratejik müttefiktir. Minsk ile Ankara'yı ulusal çıkarların öncelikleri, milli güvenliğin sağlanması, geleneksel aile değerlerine verilen önem, tarihi mirasın korunması ve daha fazlası birleştiriyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Türkiye tarafından her iki devletin çıkarlarına uygun öneri ve girişimler beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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