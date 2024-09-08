Belaruslu David'in Güreş Tutkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belaruslu David'in Güreş Tutkusu

Geniş Video İzle

Belarus'tan Antalya'ya taşınan 10 yaşındaki David Kukchanka, ailesinde güreşle ilgilenen birçok kişi olduğunu söyleyerek yağlı güreş eğitimi almaya başladığını belirtti. Ailesi tarafından farklı sporlara yönlendirilen David, güreşe devam etmek ve başarılı olmak istiyor.

08.09.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BELARUS'tan 4 yıl önce ailesiyle Antalya'ya taşınan David Kukchanka (10), yağlı güreş eğitimi almaya başladı. Dedesi serbest stil güreşçi olan küçük David, "Ailemde güreşle ilgilenen birçok kişi var. Büyükbabam serbest stil güreşte başarılı bir sporcu ve antrenördü. Bu sporu seviyorum, çünkü bu spor bizim aile geleneğimiz" dedi.

Belarus'ta yaşayan Andrei ve Anastasiya Kukchanka çifti ile oğulları David, 2020 yılında tatil için Antalya'ya geldi. Kenti çok beğenen aile, bir süre sonra Antalya'ya yerleşti. Okula giden ve bir yandan da Türkçe öğrenen çiftin oğlu David, spor yapmak istediğini söyledi. Dedesi Georgii Darbuashvili ve kuzeni Danil Maslakov profesyonel serbest stil güreşçi olan David, ailesi tarafından judo, tekvando, karate gibi sporlara yönlendirildi. Ailesinde gördüğü güreşe başlamak istediğini ifade eden David, yaz tatilinde Konyaaltı Belediyesi'nin başlattığı yaz spor okullarında güreş eğitimi almaya başladı. Kursta eğitim görenler ve eğitim verenler, yağlı güreş eğitimi alan Belaruslu çocuğu görünce ilk etapta şaşırdı. 3 ay akranlarıyla yağlı güreş eğitimi alan David'i, annesi de bir an yalnız bırakmıyor. Er meydanına çıkmak isteyen David, aile geleneği olarak gördüğü güreşe devam etmek ve başarılı olmak istiyor.

'BU SPORU SEVİYORUM'

Yağlı güreş ile yeni tanıştığını belirten David Kukchanka, "Bu yıl güreşe yeni başladım. Antrenörüme ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Hocamız çok profesyonel biri. 4 yıldır Türkiye'deyim ve Türk okuluna gidiyorum. Bu ülkeyi seviyorum ve burada kalmak istiyorum. Ailemde güreşle ilgilenen birçok kişi var. Büyükbabam serbest stil güreşte başarılı bir sporcu ve antrenördü. Kuzenim de güreşte Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Ben de güreşte başarılı olmak istiyorum. Bu sporu seviyorum, çünkü bu spor bizim aile geleneğimiz" diye konuştu.

'BU SPOR KANIMIZDAN GELEN BİR ŞEY'

Anastasiya Kukchanka ise "Bu spor ailemizden, kanımızdan gelen bir şey. Belarus'tan buraya geldik ve burada oğlum dedesi, dayısı gibi sporla uğraşıyor. Oğlum daha önce denemek için judo, tekvando, karate gibi sporlara da gitti. Ancak bu sporların hepsinde güreş moduna giriyor ve güreşmek istiyordu. Türkiye'deki yağlı güreşi bilmiyorduk. Araştırdık ve güreşe başladı. Güreşe devam etmeyi kendisi istiyor" dedi.

'KISPETLE TANIŞTIRMAK İSTEDİK'

David'i karşılarında ilk gördüklerinde şaşırdıklarını söyleyen Konyaaltı Belediyesi Güreş Antrenörü İbrahim Gökhan Gökalp, "Bu sene kurslarımıza katılım yoğundu. Konyaaltı bir güreş evi diyebiliriz. Kurslarda ilk defa karşılaştığım David adında bir öğrencimiz var. Aileden gelen güreş geçmişi varmış. Kendisi de yetenekli ve istekli. Onu sadece minderde değil, kıspetle de tanıştırmak istedik. Ortaya ne çıkacak çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belaruslu David\'in Güreş Tutkusu
Kaynak: DHA

Belarus, Antalya, Güncel, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belaruslu David'in Güreş Tutkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
10:04 Diyarbakır’da 19 gün önce kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 16:30:36. #1.11#
SON DAKİKA: Belaruslu David'in Güreş Tutkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement