Belçika Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Belçika Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Bernard Quintin, 2 Ocak 2025'te Türkiye'yi ziyaret ederek iş birliği konularını görüşecek.

31.12.2024 14:19
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(ANKARA) - Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin, 2 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Quintin ile yapacağı görüşmede Türkiye'nin FETÖ ve PKK terör örgütleriyle mücadelede Belçika'dan daha etkin iş birliği göstermesi ve somut adımlar atması yönündeki beklentisini vurgulayacak. Fidan ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini yapıcı ve sonuç odaklı şekilde geliştirmeye yönelik siyasi iradesini koruduğunu belirtecek.

Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Quintin, 2 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Belçikalı mevkidaşı ile yapacağı görüşmede Belçika ile Türkiye'nin yaklaşık 200 yıllık diplomatik ilişkileri kapsamında güçlü ikili ilişkilerden duyulan memnuniyeti dile getirecek. Ekonomi, yatırım, enerji ve eğitim alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik Türkiye'nin kararlılığını belirtecek olan Fidan, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin (JETCO) bir sonraki toplantısının en kısa zamanda gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayacak.

Fidan, Belçika'daki Türklerin huzur, güven ve uyum içinde yaşamaya devam etmesine önem verildiğini ifade edecek. FETÖ ve PKK terör örgütleriyle mücadelede Belçika'dan daha etkin iş birliği göstermesi ve somut adımlar atılması yönündeki beklentinin altını çizecek olan Fidan, Türkiye'nin AB ilişkilerini yapıcı ve sonuç odaklı bir şekilde geliştirmeye yönelik siyasi iradesini koruduğunu belirtecek.

Rusya- Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla adil ve kalıcı bir çözümle sonlandırılması için müzakere sürecinin yeniden canlandırılmasının desteklendiğini vurgulayacak olan Fidan; Suriye'de yakalanan tarihi fırsatın bölge ve Avrupa'nın istikrarı için önemli bir dönüm noktası olduğunu ve bu kapsamda uluslararası toplumun Suriye'nin yeniden imarı ve mültecilerin geri dönüşlerinin kolaylaştırılması kapsamında desteği ve yeni yönetimle angajmanını artırmasının önemine değinecek. Fidan, Suriye'nin terörün her türlüsünden arındırılmasına dönük çabalara hız verilmesinin ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde ve kamplarda bulunan DEAŞ mensupları ile yakınlarının vatandaşlığına sahip oldukları ülkeler tarafından geri alınmalarının taşıdığı öneme dikkat çekecek.

Fidan ayrıca, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları ve bölgede istikrarsızlığı tetikleyen işgal girişimlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e gerekli baskının gösterilmesi gerektiğine değinecek. Bakan Fidan, Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması için Türkiye'nin çağrısını yineleyecek.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Hakan Fidan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Belçika, Ekonomi, Güncel, Dünya, PKK, Son Dakika

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