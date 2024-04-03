Belçika Başbakan Yardımcısı Filistin Devletini Tanımayı Planlıyor

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Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, ülkesinin, Filistin devletini yazdan önce tanıması gerektiğini ifade etti.

De Sutter, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya'nın yazdan önce Filistin devletini tanımayı planladığını hatırlatarak, ülkesinin de aynı adımı atması gerektiğini belirtti.

"Bağımsız bir Filistin devletini ve onun Birleşmiş Milletlere katılmak için yeniden yaptığı teklifi resmi olarak tanımalıyız." mesajını paylaşan de Sutter, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme haklarını kullanabilmeleri gerektiğini vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, sıklıkla Filistin devletini tanımaya yönelik bir anlaşmanın mevcut olduğu ancak bunun "zamanı gelince" duyurulacak bir karar olduğu yönündeki ifadelerini tekrarlıyor.

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, 22 Mart'ta, "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını bildirmişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de dün, Filistin devletini yazdan önce tanıyacaklarını duyurmuştu.