Belçika Başbakan Yardımcısı, Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı

Güncel

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, ülkesinin Norveç, İrlanda ve İspanya'nın yaptığı gibi, Filistin devletini tanıması gerektiğini belirtti.

De Sutter, sosyal medya hesabından, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararına dair bir haber metni paylaşarak, "Belçika da Norveç, İrlanda ve İspanya'yı takip etmeli." ifadesini kullandı.

"Artık Filistin halkının bağımsız bir devlet hakkı da dahil olmak üzere kendi kaderini tayin etme hakkını tanımanın zamanıdır." değerlendirmesini yapan de Sutter, aylardır yaptığı gibi bugün de hükümet çalışmalarında bunun için mücadele edeceğini kaydetti.

De Sutter daha önce de benzer açıklamalar yapmıştı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ise konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, sıklıkla ülkesindeki bölgesel hükümetler arasında Filistin devletini tanımaya yönelik bir anlaşmanın mevcut olduğu ancak bunun "zamanı gelince" duyurulacak bir karar olduğu yönündeki ifadelerini tekrarlıyor.