Belçika'da Demir Yolu Grevi Devam Ediyor - Son Dakika
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Belçika'da Demir Yolu Grevi Devam Ediyor

Belçika'da SNBC grevi sürerken, ulaşımda aksamalar ve trafik sıkışıklığı artıyor. Hükümetin kesintileri tartışmalı.

25.03.2025 16:46
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Belçika'da ulusal demir yolu şirketi SNBC'nin 23 Mart'ta başlattığı grev sürüyor.

Ülkede son 2 gündür devam eden ve 1 hafta sürecek grev, hayatın akışını olumsuz etkiledi.

23 Mart'ta başlayan grevin etkisi hafta içi daha belirgin hissedilirken, greve katılan personelin görev alanına bağlı olarak bu etkinin büyüklüğü her gün değişkenlik gösteriyor.

Hem şehirlerarası hem kent içi ulaşımda yaygın olarak kullanılan trenlerin seferleri ciddi ölçüde azaldı.

Grev, ülke genelinde ve özellikle başkent Brüksel'de trafiği olumsuz etkiliyor. Özellikle sabah ve iş ve okul sonu saatlerinde kentin ana arterlerinde sıkışıklık yaşanıyor.

8 aylık boşluğun ardından geçen ay kurulan federal hükümet, kemer sıkma politikaları çerçevesinde demir yolu sektöründe 2029 yılına kadar 250 milyon avroluk kesinti planladığını duyurmuştu.

Düzenlemeyle, özellikle çalışanların statüsünün değiştirilmesi, makinistlerin emeklilik yaşının yükseltilmesi, çalışanların kademeli biçimde sözleşmeli personele dönüştürülmesi gibi değişiklikler hedefleniyor.

Grevi düzenleyen sendika, hükümetin planladığı demir yolu reformuna, hizmet kalitesini ve personelin çalışma koşullarını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da Demir Yolu Grevi Devam Ediyor - Son Dakika

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