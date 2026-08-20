Belçika'da Dev Orman Yangını İçin Olağanüstü Toplantı - Son Dakika
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Belçika'da Dev Orman Yangını İçin Olağanüstü Toplantı

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Belçika'daki büyük orman yangını kontrol altına alınamazken, Federal Meclis olağanüstü toplandı.

Belçika'da günlerdir süren, ülke tarihinin en büyük orman yangını henüz kontrol altına alınamazken Federal Meclis İçişleri Komisyonu, yaz tatiline ara vererek olağanüstü toplandı.

Toplantının merkezinde Belçika'nın bu büyüklükteki orman yangınlarına yeterince hazırlıklı olup olmadığı konusu bulunuyor.

Milletvekilleri, daha önce yapılan uyarıların ardından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını sorgularken, ülkenin havadan yangın söndürme kapasitesinin yetersizliği ve müdahalede kurumlar arasında yaşandığı belirtilen koordinasyon sorunları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

İçişleri Bakanı Bernard Quintin'in bu konularda milletvekillerinin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, muhalefetten vekiller İklim Riski Değerlendirme Merkezinin (Cerac) yaklaşık 1,5 yıl önce yayımladığı raporda orman yangını riskine karşı uyarıda bulunduğuna dikkati çekerek, buna karşın hükümetin gerekli hazırlığı yapmadığını savundu.

Yangın sırasında itfaiye, polis, Savunma ve Sivil Koruma arasındaki koordinasyon da siyasi tartışmaların başlıklarından biri oldu.

Tamamen kontrol altına alınamadı

Liege vilayetinde yer alan, ülkenin en büyük ve en eski doğa koruma alanlarından Hautes Fagnes'teki yangın 14 Ağustos'ta başladı.

Yangın nedeniyle Almanya sınırında ve Belçika'daki bazı yerleşimler tahliye edildi.

Belçika, yangınla mücadele için Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını devreye soktu, çeşitli Avrupa ülkeleri hava araçları ve ekiplerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Hızla yayılan yangında yaklaşık 3 bin hektarlık alan zarar gördü.

Alevlerin ilerleyişi son günlerde durdurulurken, yangın henüz tamamen kontrol altına alınamadı.

Bölgede toprağın altında yanmanın sürmesi yeniden alevlenme riski oluşturuyor.

Yangın, 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını geride bırakarak Belçika'da kayıtlara geçen en büyük orman yangını oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da Dev Orman Yangını İçin Olağanüstü Toplantı - Son Dakika

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