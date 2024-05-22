Belçika'da yapılan araştırma, Amazon Ormanları'nın kendini yenileme sürecinin kuraklık kaynaklı olarak yavaşladığını ortaya koydu - Son Dakika
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Belçika'da yapılan araştırma, Amazon Ormanları'nın kendini yenileme sürecinin kuraklık kaynaklı olarak yavaşladığını ortaya koydu

Belçika\'da yapılan araştırma, Amazon Ormanları\'nın kendini yenileme sürecinin kuraklık kaynaklı olarak yavaşladığını ortaya koydu

Belçika'nın KU Leuven Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışma, Amazon Ormanları'nın kuraklığa dayanıklılığını inceledi. Araştırmada, 2001-2019 yılları arasındaki bitki örtüsü faaliyetleri uydu görüntüleri ve yerel yağış verileriyle karşılaştırılarak analiz edildi. Sonuçlar, kuraklıkların ormanın dengesini bozduğunu ve Amazon bitki örtüsünün kendini yenileme sürecinin yüzde 37 yavaşladığını gösterdi. Bu araştırma sonuçları, Amazon Ormanları'nın dünyanın akciğeri olarak tanımlanan ekosisteminin yenilenmesinin önemini vurgulamaktadır.

22.05.2024 12:47
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Belçika'da yapılan araştırma, Amazon Ormanları'nın kendini yenileme sürecinin, 2015'tan bu yana "kritik düzeyde yavaş" ilerlemesinin, kuraklık kaynaklı olduğunu ortaya koydu.

Belçika'nın KU Leuven Üniversitesinden araştırmacıların liderliğinde yapılan çalışmada, Amazon Ormanları'nın kuraklığa "dayanıklılığı" incelendi.

Araştırmacılar, 2001-2019 yıllarındaki bitki örtüsü faaliyetlerinin uydu görüntülerini inceleyip, aylık analiz ederek yerel yağış verileriyle karşılaştırdı.

Bu sayede kuraklıkların sıklığı, yoğunluğu veya süresinin Amazon bitki örtüsünün dengesini nasıl etkilediğini inceleyen araştırmacılar, bölgedeki yetişkin bitki örtüsünün kendini yenileme sürecinin yüzde 37 yavaşlama eğilimi gösterdiğini tespit etti.

Araştırmacılardan Van Passel, kuraklığın şiddetinin ve süresinin "ormanın dengesini bozduğu"nun altını çizerek "Genel anlamda ormanlar yine de büyük bir direnç gösteriyor ve bu, olumlu bir şey. Öte yandan, 2015'ten bu yana tropikal yağmur ormanlarının kendini yenilemesinde kayda değer bir yavaşlama görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekosisteminin yenilenmesinin büyük bölümü yağışlara bağlı olan Amazon Ormanları, yeryüzündeki oksijenin büyük bir kısmını ürettiği için "Dünyanın akciğeri" olarak tanımlanıyor.

Araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da yapılan araştırma, Amazon Ormanları'nın kendini yenileme sürecinin kuraklık kaynaklı olarak yavaşladığını ortaya koydu - Son Dakika

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