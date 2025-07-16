Belçika'dan Kırklareli'ne Göç Eden Çift Hayvancılığa Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Belçika'dan Kırklareli'ne Göç Eden Çift Hayvancılığa Başladı

Belçika\'dan Kırklareli\'ne Göç Eden Çift Hayvancılığa Başladı
16.07.2025 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gizem ve Okan Korkmaz, Belçika'dan Türkiye'ye göç ederek hayvancılığa adım attılar.

Belçika'dan Kırklareli'ne gelen çift, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan besiciliğine başladı.

Belçika'da doğan 32 yaşındaki Gizem Alparslan Korkmaz ailesiyle tatil yapmak için geldiği Kırklareli'nde 34 yaşındaki Okan Korkmaz ile tanıştı.

Yaklaşık 10 yıl önce evlenip Belçika'da yaşam süren çift, 2022 yılında hayvan besiciliği yapmak için Kırklareli'ne göç etti.

Üsküp beldesinde kiraladıkları bir ağılda Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinden yararlanan çift, 6 gebe düveyle besicilik hayatına başladı.

Korkmaz çifti, hayvan sayısını artırarak modern bir çiftlik kurmayı hedefliyor.

"Yapamazsın diyenlere kulak asmadık"

Gizem Alparslan Korkmaz, AA muhabirine, azmi ile tüm gençlere örnek olmak istediğini söyledi.

Hayallerinin peşinden gittiğini ifade eden Korkmaz, Belçika'dan Türkiye'ye göç ederek mutluluğu yakaladıklarını kaydetti.

"Yapamazsınız" diyenlere kulak asmadığını anlatan Korkmaz, "Bu benim çocukluk hayalimdi. Annemlerle yazdan yaza Türkiye'ye tatile geldiğimde hep köyde kalıyorduk. Hayvancılığa çok merakım vardı. Çocukluktan gelen bir heves bu aslında." dedi.

Köyde çok güzel bir yaşam sürdüklerini anlatan Korkmaz, hayvan sayısını artırmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

"Hedefim ileride bir çiftlik kurmak"

Tüm gençlere köylerine dönüp hayvancılık yapmayı öneren Korkmaz, şöyle devam etti:

"Ben doğma büyüme Belçikalıyım oradaki hayatı da gördüm. Buradaki hayatı daha çok seviyorum. Neden daha çok seviyorum, kendi insanımız olduğu için seviyorum ve kendi kültürüm olduğu için seviyorum. Zaten ben Trakya insanıyım. Trakya insanları daha cana yakın ve sohbetleri daha güzel. Benim dedelerim çiftçiydi, o yüzden çok merakım var. Şu an 6 gebe düveyle başladım. Az hayvanla başlayıp sayıyı arttırmak istiyorum. Hedefim ileride bir çiftlik kurmak."

Okan Korkmaz ise eşinin istediği üzerine bu işe yöneldiklerini söyledi.

Yaklaşık 9 dönüm alan üzerinde hayvancılık ve çiftçilik yaptıklarını anlatan Korkmaz, "Eşimin hayalleri vardı. Gittik Belçika'da bir süre yaşadık. Daha sonra karar aldık geri dönüş yaptık. Döndük ve hedeflerimizi tamamlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Okan Korkmaz, Yeni Hayat, Çiftçilik, Göçmenler, Belçika, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'dan Kırklareli'ne Göç Eden Çift Hayvancılığa Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
İBB Meclisi’nde tansiyon yükseldi Nuri Aslan’dan MHP’li Ayhan’a sert tepki İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki
Türk edebiyatının acı kaybı: Pınar Kür yaşamını yitirdi Türk edebiyatının acı kaybı: Pınar Kür yaşamını yitirdi
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: ’Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da ’Casperlar’ operasyonu: 70 tutuklama İstanbul'da 'Casperlar' operasyonu: 70 tutuklama

10:54
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
09:08
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
08:13
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
17:27
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
17:27
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu
Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
17:18
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
16:30
İspanya hükümeti Lamine Yamal’ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
16:18
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
15:49
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 11:33:13. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika'dan Kırklareli'ne Göç Eden Çift Hayvancılığa Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.