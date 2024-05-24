Belçika, İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmasını talep ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika, İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmasını talep ediyor

Belçika, İsrail\'in Refah\'a saldırılarını durdurmasını talep ediyor

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmasına yönelik kararıyla ilgili, 'Belçika bu kararın derhal uygulanması çağrısında bulunmaktadır.' açıklamasını yaptı. Lahbib, UAD'nin İsrail'e ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve iki devletli çözüm için müzakere çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, 'Belçika, bu kararın derhal uygulanması çağrısında bulunuyor. Gazze'deki şiddet ve insani dram sona ermeli.' ifadesini kullandı.

24.05.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmasına yönelik kararıyla ilgili, "Belçika bu kararın derhal uygulanması çağrısında bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

Lahbib, X hesabından yaptığı paylaşımda, "UAD, İsrail'in bir an önce Refah'a askeri düzenlediği operasyonu durdurmasına, bu kararın hemen uygulanmasına hükmetti." hatırlatmasını yaptı.

Derhal ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve iki devletli çözüm için müzakere çağrısında bulunan Lahbib, "Belçika, bu kararın derhal uygulanması çağrısında bulunuyor. Gazze'deki şiddet ve insani dram sona ermeli." ifadesini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

Belçika, İsrail, Gazze, Refah, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika, İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmasını talep ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
16:20 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı
15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
17:00 Şırnak’ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı Şırnak'ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
16:01 Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 18:57:13. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika, İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmasını talep ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement