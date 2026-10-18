Belçika Savunma Bakanı Francken, ordunun eğiteceği jandarma birimini istedi

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkede şiddet olaylarının yaşandığı son protestoların ardından ordu tarafından eğitilmiş yeni jandarma biriminin oluşturulması gerektiğini belirterek hükümetin bu konuda yoğun çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Francken, ülkede dün şiddet olaylarının meydana geldiği protestoların ardından RTL televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Ordu tarafından eğitilmiş, İçişleri Bakanlığının denetimi altında yeni jandarma biriminin oluşturulması gerektiğini kaydeden Francken, hükümetin bu konuda yoğun çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Francken, askeri eğitim almış, hareket ve operasyon kabiliyeti yüksek yedek güce ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Çünkü durum bu denli tırmandığında, şiddet böylesine aşırı ve uç bir noktaya ulaştığında, tepki vermek zorundayız. Kamu düzenini sağlamalı ve vatandaşlarımızı korumalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Hibrit yapıda olmasını planladıkları birimin bazen de Savunma Bakanlığının kontrolünde olabileceğini belirten Francken, "Örneğin ayaklanmalar değil, Rusya ile bir çatışma gibi jeopolitik bir çatışma olduğunda, bunlar benim yetki alanıma girecek askeri personel olacak." ifadesini kullandı.

Francken, Başbakan Bart de Wever'in de birimin kurulması planları hakkında bilgilendirildiğini ve bunu desteklediğini aktardı.

Belçika'da jandarma, bazı soruşturmalarda polisle koordinasyon eksikliği yaşandığı eleştirileri üzerine 1 Nisan 2001'de feshedilmişti.

Protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı

Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı dün düzenlenen protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı.

Brüksel'de polis, göstericilere defalarca göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Liege'de de polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale ederken çevrede toplanan kişiler, "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" sloganları atmıştı.

Fransa'da eğitim koşullarına tepki olarak başlayan öğrenci protestoları, 1 Ekim'de Belçika'da Fransızca konuşulan kesime de yayılmıştı.

Kamu düzeninin bozulduğu gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştı.