Belçika, UCM için AB'den Engelleme Talep Edecek

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Slovenya ile birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) korunması için Avrupa Birliği'nin (AB) "Engelleme Mevzuatı"nı (Blocking Statute) devreye koymayı talep edeceklerini duyurdu.

Prevot sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran ve itirazları ele alan UCM'nin Temyiz Dairesi'ndeki 4 hakimine yönelik yeni yaptırım kararının ardından UCM ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

"Belçika UCM'yi kararlı bir şekilde destekliyor." ifadesini kullanan Prevot, Slovenya ile birlikte AB'den engelleme mevzuatının uygulanmasını talep edeceklerini bildirdi.

Prevot, Mahkemenin bağımsızlığını ve adaleti sağlamadaki önemli rolünü korumak için bunun elzem olduğuna inandığını belirterek, "UCM'nin yanında olmak, hukukun üstünlüğünün yanında olmak anlamına gelir. Belçika, Mahkemenin ve misyonunun kararlı bir destekçisi olmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Engelleme mevzuatı"

AB'nin Engelleme Mevzuatı, ilk kez 1996 yılında ABD'nin Küba, İran ve Libya'ya ambargo uygulama kararının ardından gündeme gelmişti. Bu mevzuatla, söz konusu ülkelerle iş yapan Avrupalı şirketlere yönelik yabancı mahkemelerin verebileceği kararların engellenmesi ve böylece bu şirketlerin korunması amaçlanmıştı.

Ancak mevzuatın uygulanması, daha sonra AB ve ABD'nin konuya müzakere ederek çözüm bulmasıyla rafa kaldırılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı üzerine ise Haziran 2022'de yürürlüğe girmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail'in egemenliğini ihlal ettikleri iddiasıyla 4 UCM yargıcının yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.