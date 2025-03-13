Belediye Başkanı Subaşı, Öğrencilerle İftar Sofrasını Paylaştı

(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin evine konuk olarak birlikte iftar yaptı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin evine konuk oldu. Gençler tarafından sevinçle karşılanan Subaşı, öğrencilerle birlikte sofrayı hazırlayarak, yemek yedi. Öğrencilerle bilgi ve tecrübesini paylaşan Başkan Subaşı, gelen talep ve sorulara cevap verdi.

"Sohbet ettik, soframızı paylaştık"

Ziyaret hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Subaşı, "Bu akşam iftar sofrasında üniversiteli gençlerimizin misafiri olduk. Hem sohbet ettik hem de soframızı paylaştık" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise Başkan Subaşı'yı ağırladıkları için duydukları sevinci dile getirerek teşekkür etti.