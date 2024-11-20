Belediye Otobüsü Şoförüne Tabancayla Tehdit

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BURSA'da tartıştığı belediye otobüsü şoförünü tabancayla tehdit eden Ş.A. (34) polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Silahını teşhir ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulanan sürücü savcılıkça serbest bırakılırken, şüphelinin, şoförü, otobüs durağına park ettiği otomobilinin fotoğrafını çektiği için tehdit ettiği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Sırameşeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Cadde üstündeki pastaneyi işleten Ş.A., iddiaya göre otomobilini otobüs durağının önüne park etti. Park halindeki otomobil nedeniyle durağa yanaşamayan belediye otobüsü şoförü H.B. (37), otomobilin fotoğrafını çekince, Ş.A. ile arasında tartışma çıktı. Şüpheli, otomobilinden aldığı tabancayla otobüs şoförünü tehdit ederken, o anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YUNUS TİMLERİNCE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli, Yunus polisleri tarafından Küçükbalıklı Mahallesi 2'nci Karlı Sokak'ta yakalandı. Yapılan aramada, şüphelinin şoförü tehdit ettiği tabancası ile 1 şarjör ve 14 adet fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan Ş.A., '6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçundan cezai işlem uygulanarak, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.