Belen'de 22 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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Belen'de 22 yabancı uyruklu yakalandı

Belen\'de 22 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda girdiği belirlenen 22 yabancı uyruklu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 4 otomobili durdurarak araçlardaki 22 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 22 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

26.04.2024 12:39
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Hatay'ın Belen ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda girdiği belirlenen 22 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 4 otomobili Antakya- İskenderun kara yolunda durdurdu.

Araçlardaki 22 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit eden ekipler, A.T, M.A, A.A, M.A. ve F.H'yi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden F.H. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu 22 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Hatay, Belen, Politika, Güncel, Son Dakika

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