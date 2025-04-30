Hatay'ın Belen ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin katılımıyla bocce müsabakaları yapıldı.
Belen Spor Salonu'nun bahçesinde gerçekleştirilen müsabakalara 33 öğrenci katıldı.
Öğrenciler yarışmada kıyasıya mücadele etti.
Dereceye giren katılımcılar ödüllerini 19 Mayıs'ta düzenlenen törende alacak.
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Son Dakika › Güncel › Belen'de Bocce Müsabakaları Yapıldı - Son Dakika
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