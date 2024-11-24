Hatay'ın Belen ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Belen'de Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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