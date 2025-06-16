Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Şenbük Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 10 bin zeytin ağacı zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Belen'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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