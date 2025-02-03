Benin-Türkiye İlişkileri Gelişiyor

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Türkiye'deki Beninliler Topluluğu temsilcileri, iki ülke arasındaki kültürel ve ticari ilişkileri geliştirmek üzere iki günlük program kapsamında İstanbul'da buluştu.

Beninliler Topluluğunun temsilcileri, Benin Cumhuriyeti İstanbul ve Ankara Fahri Konsoloslukları tarafından hazırlanan program kapsamında 1-2 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geldi.

Programa Benin Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu Hasan Engin Tuncer'in yanı sıra çok sayıda öğrenci ve Beninli katılım gösterdi.

Tuncer burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşayan her Beninli'nin iki ülke arasında birer kültür ve ticaret elçisi olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaşayan Beninlilerin, Türkiye ile Benin arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda çaba göstermesi gerektiğini ifade eden Tuncer, "Benin ve Türkiye yararına çalışan cesur, girişimci ve üretken Afrikalı kardeşlerimiz olarak sizi burada görmekten büyük bir mutluluk duydum. Ticaret Bakanlığımız 2023 yılı verilerine göre, Benin ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 115 milyon dolar. Bunu çok daha yukarı çıkaracak potansiyele sahibiz. Birlikte çalışarak başaracağız. Ticaret ilişkileri geliştikçe Benin'e doğrudan yatırım projeleri de kendiliğinden gelecektir." şeklinde konuştu.

Dünyanın geleceğini önemli ölçüde Afrika ve Afrikalı gençlerin belirleyeceğini söyleyen Tuncer, Türkiye'de eğitim alan Beninli gençlerin dünyanın yeni ekonomik dengelerinde önemli roller üsteleneceğini vurguladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Burslarıyla ilgili sunumların yapıldığı programda, aynı zamanda Beninliler Topluluğunun yeni dönem başkanı da seçildi.

Topluluğun yeni başkanı seçilen Ziraat Yüksek Mühendisi Abdouleye Bamoi A. Gafarou, Türkiye'de yaşayan Beninlilerin yerel ve sosyal entegrasyonlarını kolaylaştırmaya çalışacaklarını söyledi.

Gafarou, Türkiye ve Benin arasında akademik, kültürel, sosyal, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeye katkı sağlayacak çok sayıda projeyi hayata geçireceklerini kaydetti.

İki günlük program kapsamında, YTB tarafından organize edilen kültür gezileri de yapıldı.