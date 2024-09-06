İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.
Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alıp söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bergama'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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