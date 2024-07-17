Bergama'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Çobanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
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