Bergusi'nin 45 Yılı Hapis

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"Filistinli esirlerin önderi" olarak bilinen Nail el-Bergusi'nin, İsrail hapishanelerinde 45'inci yılına girdiği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, 67 yaşındaki Bergusi'nin İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada ilk kez 1978'de tutuklandığı ve 34 yıl kesintisiz şekilde hapishanede kaldığı belirtilen Bergusi'nin İsrail hapishanelerindeki 45'inci yılına girdiği ifade edildi.

İsrail'in Bergusi'yi "silahlı operasyonlar düzenlemek, İsrail'e karşı çalışan hücreler tanzim etmek ve Fetih hareketine üye olmakla" suçladığına işaret edilen açıklamada, "Bergusi, İsrail ile Hamas arasında 2011'de yapılan esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakıldı. İşgalciler onu 2014 yılında yeniden tutukladı ve halen parmaklıklar ardında." ifadelerine yer verildi.

Shata hapishanesinde tutulan Bergusi'nin de diğer Filistinli tutuklular gibi benzeri görülmemiş taciz, tecrit, işkence ve şiddete maruz kaldığına işaret edilen açıklamada, "İşgalciler, Bargusi'yi sevdiklerine ve akrabalarına veda etmekten mahrum bıraktı. Anne ve babasını kaybetti ve onlara veda edemedi." denildi.

İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu

İsrail hapishanesindeki Bergusi, dünyanın en uzun süreli siyasi tutuklusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu olarak kayıtlara geçen Nail el-Bergusi, ilk olarak 1978 yılında 19 yaşındayken tutuklanmıştı.

Henüz 19 yaşındayken girdiği cezaevinden 2011'de İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşması sonucu çıkan ve sadece 31 aylık özgürlüğün ardından Haziran 2014'te "3 Yahudi yerleşimcinin kaçırılması ve öldürülmesi" olayına tepki olarak yeniden gözaltına alınan Nail el-Bergusi, İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan kişi olması dolayısıyla "Filistinli esirlerin önderi" olarak adlandırılıyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 22 Şubat 2017'de Bergusi hakkında müebbet ve 18 yıl hapis cezası kararı vermişti.