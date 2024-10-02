Bering Denizi'nde Güç Gösterisi

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ABD, Çin ve Rusya'ya ait sahil güvenlik gemilerinin, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarını ayıran Pasifik Okyanusu'nun en kuzey kısmı olan Bering Denizi'nde birlikte seyrettiğini bildirdi.

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığından Tümamiral Megan Dean'ın açıklamasına göre, Pekin ve Moskova'ya ait birlikte seyreden ikişer gemi, 28 Eylül'de Bering Denizi'nin en kuzey noktasında, Rusya'nın münhasır ekonomik bölgesinin yaklaşık 5 mil içinde görüldü.

Dean, iki ülkenin sahil güvenlik gemilerinin birlikte hareketine ilişkin "Bu son aktivite, stratejik rakiplerimizin Arktik'e olan ilgisinin arttığını gösteriyor." dedi.

Çin tarafından yapılan açıklamada ise Rusya ile ortak bir tatbikatın ardından gerçekleştirilen ortak devriye, Birleşmiş Milletler ve uluslararası sözleşmeye uygun olarak Kuzey Pasifik Okyanusu'nda balıkçı teknelerini kontrol etmek amacıyla yapıldığı savunuldu.

Asya ve Kuzey Amerika kıtalarını ayıran Pasifik Okyanusu'nun en kuzey kısmı olan Bering Denizi aynı zamanda Alaska ve Rusya sınırlarını da birbirinden ayırıyor.

Temmuz ayında da Rus ve Çin uçaklarının, Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında ilk kez birlikte uçtuğu gözlenmişti.