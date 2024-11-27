Berisha'nın Ev Hapsi İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Berisha'nın Ev Hapsi İptal Edildi

Eski Başbakan Sali Berisha'nın ev hapsi kararı, Arnavutluk Özel Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

27.11.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme (GJKKO), yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ev hapsinde tutulan eski Başbakan Sali Berisha hakkındaki kararının iptal edildiğini duyurdu.

GJKKO tarafından yapılan açıklamada, Berisha'nın kendisine yönelik koyulan "ev hapsi" kararının iptali talebinin bugün mahkemece görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Berisha hakkındaki "ev hapsi" kararının kaldırdığı kaydedildi.

Kararın ardından basına açıklamalarda bulunan Berisha'nın avukatı Genc Gjokutaj, müvekkili hakkında başka bir güvenlik tedbiri olmadığını belirterek "O, bugün özgür." ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Berisha Aralık 2023'ten bu yana yolsuzluk şüphesiyle ev hapsinde tutuluyordu.

Eski Başbakan hakkındaki dava

GJKKO, 20 Ekim'de eski Başbakan Berisha hakkında yolsuzluk şüphesiyle "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" vermişti ancak Berisha bu talebe uymamıştı.

Mahkeme, Berisha'nın damadı Jamarber Malltezi için de yolsuzluk ve kara para aklama suçundan önce gözaltı, ardından ev hapsi kararı vermişti.

Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Savcılığı (SPAK), bu kişiler hakkındaki soruşturmanın amacının "Partizani" spor ve futbol kulüplerinin saha ve tesislerinin özelleştirilmesi aşamasında üst düzey devlet yetkilileri ve diğer şahıslar tarafından gerçekleştirilen eylemlerin araştırılması olduğunu duyurmuştu.

SPAK 12 Aralık'ta, savcılığın talebine uymayan Berisha hakkındaki "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" önleminin "gözaltına alınması/ev hapsi" önlemine çevrilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclise yazı göndermişti. Talep 21 Aralık'ta Meclis'te onaylanmıştı.

GJKKO ise 30 Aralık'ta Berisha hakkında "ev hapsi" kararı almıştı. Berisha'nın kararı temyize götürme çabaları daha önce sonuçsuz kalmıştı.

1992-1997 yıllarında Arnavutluk Cumhurbaşkanı olan Berisha, 2005-2013 yıllarında ise Başbakan görevinde bulunmuştu.

25 Nisan 2021'de ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekili seçilen Berisha, PD'deki iç karışıklıklar nedeniyle Arnavutluk Meclisinde hiçbir grupta yer almayan milletvekili olarak görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Politika, Ev hapsi, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berisha'nın Ev Hapsi İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş’den istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş'den istifa etti
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
23:11 Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:19 Ahmet Çakar’dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 17:04:43. #1.12#
SON DAKİKA: Berisha'nın Ev Hapsi İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.