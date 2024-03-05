Berkin Elvan'ın annesi ve babası Erdoğan'a hakaret davasında savunma yaptı - Son Dakika
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Berkin Elvan'ın annesi ve babası Erdoğan'a hakaret davasında savunma yaptı

Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlamasıyla yargılandıkları davada savunma yaptı. Gülsüm Elvan, 'Emri ben verdim diyen yargılanmıyor ben yargılanıyorum' dedi. Duruşma ertelendi.

05.03.2024 12:45
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GAYE ŞEYMA CAN

Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlamasıyla yargılandığı davada Gülsüm Elvan, "Emri ben verdim diyen yargılanmıyor ben yargılanıyorum" dedi.

Eylemler sırasında polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan'ın, Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Erdoğan'ın avukatı mazeret bildirerek katılmadı.

"EMRİ BEN VERDİM DİYEN YARGILANMIYOR, BEN YARGILANIYORUM"

Gülsüm Elvan mahkemede, "Ben hakaretten yargılanıyorum. Ancak ben hakarete uğradım. Benim uğradığım hakarete ilişkin hiçbir işlem yapılmamaktadır? Emri ben verdim diyen yargılanmıyor, ben yargılanıyorum. Cumhurbaşkanı olması yargılanmasına engel mi? Olayda ben mağdur edildim, yargılanmam mağduriyetime neden olmaktadır, beraatimi stiyorum" dedi.

Sami Elvan ise, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Söylediğimiz sözlerin arkasındayız, biz evladımızı kaybettik, haklı davamızda yargılanıyoruz. Ben haklıyım, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Gülsüm Elvan ve Sami Elvan'in avukatı Caner Kartal şunları söyledi:

"Önce dosyaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Vedat Şörli kararı sunmuştuk, mütalaadan önce bu kararın dikkate alınmasıni talep ediyoruz, müvekkillerin evladı katledilmiştir, sanık polis de olası kastla öldürmeden ceza almıştir, karar da kesinleşme aşamasındadır, katılan emri ben verdim demiştir, müvekkilier de bu hususu anlatmıştır, herhangi bir hakaret kastı olmadığı gibi ifade özgürlüğü kapsamındaki sözlerdir, malumun ilanıdır, kendi duygularını ifade etmişlerdir, müvekkillerin beraatını talep ediyoruz"

Duruşma ertelendi.

Kaynak: ANKA

Gülsüm Elvan, Berkin Elvan, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berkin Elvan'ın annesi ve babası Erdoğan'a hakaret davasında savunma yaptı - Son Dakika

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